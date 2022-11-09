ما حكم حضانة الصغير بعد وفاة الأم؟.. اعرف من الأحق بها

ما حكم حضانة الصغير بعد وفاة الأم؟ عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يستفسر عن حضانة الطفل الصغير بعد وفاة الأم ومن الأحق بهذه الحضانة.

وقالت دار الإفتاء، إن الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.



من الأحق بالحضانة ؟

وأضافت دار الإفتاء، أن مراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.



وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.



رؤية الطفل المحضون



قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع أعطى الأولوية للأم في حضانة الطفل لكنه لم يُحرّم نقلها للأب، وأن الأهم في الحضانة هو سلامة الطفل فقد يراع الأب سلامة ابنه أفضل من أقارب والدته.

مصلحة الطفل

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، ردا على سؤال ( حكم الشرع في ترتيب الأب من حضانة طفله ؟)، أن هناك أراء فقيهة تجعل حضانة الأب للطفل أولًا وهناك من قال أن مرتبة الأب تأتى بعد الأم، ولكن المنظور اليه فى حضانة الطفل تحقيق مصلحة المحضون وهو الطفل الذى يكون محتاج الى رعاية وعناية وهذا ما تقوم به الأم لأن الشأن أن الأب مشغول فقالوا أن أحق الناس بالحضانة هى الأم لأنه لا يوجد أشفق منها على أبنها فإذا ماتت او تزوجت فتنتقل الحضانة لأمها وإن علت وإن لم تكن أمها موجودة أو ماتت فتظل تنتقل الحضانة للنساء المتصلات بها فإن لم يوجد كل هذا فتنتقل للنساء ناحية الأب.

وأشار الى أن هناك إجتهاد أخر يقول أن الأب يلى الأم فولى الأمر يختار من الأقوال ما يحقق المصلحة العامة والخاصة.

