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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

سعر الذهب اليوم الأربعاء
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 435 جنيهًا منذ بداية العام 2022 وحتى الآن، أي خلال 11 شهرًا تقريبًا.

واستقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-11-2022، بعد أن شهد ارتفاعًا بالأمس بنحو 14 جنيها في الجرام الواحد، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 9-11-2022

 

أسعار الذهب اليوم 

وكانت  أسعار الذهب في مصر  أمس الثلاثاء ارتفعت بنحو 14 جنيها وسجل أشهر أعيرة الذهب عيار 21، نحو 1235  جنيها للجرام الواحد.

وتجاوزت الزيادة في أسعار الذهب في السوق المحلي، نحو 53% للجرام الواحد خلال العام الحالي 2022.

 

وسعر الذهب عالميا، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهر تقريبا، وسجّلت  أسعار الذهب  أكثر من 1,710 دولار للأوقية 

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع بالأمس بلغ في المتوسط 14 جنيهًا.

 

ويعرض هذا التقرير أخبار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، ضمن الخدمات التي يهتم بها المواطنون، فيهتم الكثير بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج.

 

وصعدت أسعار الذهب بشكل كبير بالتزامن مع بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وارتفع الذهب إلى أكثر من 1,710 دولار للأوقية.

 

سعر الذهب في مصر 

 

سعر الذهب مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9-11-2022، استقر على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 14


استقر سعر الذهب عيار 14 نحو  825.5  جنيه 

سعر الذهب عيار 18

 

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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 9-11-2022


وسجّل سعر عيار 18 عند 1058.5  جنيه 

سعر الذهب عيار 21

 

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 1235 جنيهًا 

سعر الذهب عيار 24


سجّل سعر عيار 24  الأعلى سعرا  1411 جنيها 

 

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء  نحو 9880 جنيها.

 

سعر أوقية الذهب

 سجّل سعر أوقية الذهب اليوم 1,710 دولار 

سعر الذهب بالمصنعية

 تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وسجّل سعر مصنعية الذهب بجانب الدمغة  30 و65 جنيهًا في محل صاغة لآخر .

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.397 مليون جنيه للبيع و 1.409 مليون جنيه للشراء.

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