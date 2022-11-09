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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاهزين؟.. محمود العسيلي يشوق المتابعين لحفله الغنائي في موسم الرياض

محمود العسيلي
محمود العسيلي

شوق الفنان محمود العسيلي المتابعين لحفله الغنائي بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر العسيلي بوستر الحفل الغنائي، وعلق عليه كاتبًا: “جاهزين ؟ نغني مع بعض في موسم الرياض يوم 17 نوفمبر على مسرح ابو بكر سالم”.

محمود العسيلي يطرح أغنية أموت أنا عبر يوتيوب.. شاهد

اليوم.. محمود العسيلي يطرح أغنية "أموت أنا "

وطرح الفنان محمود العسيلي مؤخرًا أحدث أغانيه والتي تحمل أسم “أموت أنا”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

وروج العسيلي لأحدث أغانيه “أموت أنا” عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، ونشر مقطع من الفيديو، وعلق كاتبًا: “جديد أغنية أموت أنا من فيلم تحت تهديد السلاح دلوقتي على يوتيوب”.

يذكر أنه خطف النجم محمود العسيلي الأضواء بالعلمين الجديدة من خلال حفل ضخم امتد حتى طلوع الشمس داخل شاطئ Notch .

حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله محمد فؤاد "ميمي" وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس"  وبمجرد صعوده على خشبة المسرح فرض سيطرته على أداء  الآلاف من الجمهور ممن  شاركوه وصلات الغناء والرقصات المتتالية علي باقة من أغانيه المميزة  القديمة والحديثة منها " دوم دوم" ، "دماغي لفت" ، "فرحة" ، "حلم بعيد" ، " تماثيل" و"حتة تانية" و"طراطير" .. وغيرها التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك في إحياء الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي قدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "حبيبتي" ، "لخبطيته" ، "بنت الجيران" .. والتي تفاعل معها الجمهور .

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