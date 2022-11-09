انتخابات التجديد النصفي في أمريكا .. تعرف على آخر النتائج الأولية

شهدت انتخابات التجديد النصفي في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، منافسة محتدمة بين الجمهورين والديمقراطيين في الوقت الذي عاود فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للظهور مجددًا.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات، الثلاثاء، فإن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا.

آخر النتائج

وشهدت النتائج الأولية، فوز السيناتور الجمهوري الحالي تيم سكوت في ساوث كارولينا، وفوز الجمهوري تود يونج في إنديانا، وفوز الجمهوري راند بول في كنتاكي، وفوز الديمقراطي بيتر ويلش في فيرمونت.

أما الجمهورية كاي آيفي فقد على منصبها حاكمة لولاية ألاباما، وأعيد انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، حاكما لفلوريدا، فيما فاز الديمقراطي ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ميريلاند، ليكون بذلك أول حاكم من أصل إفريقي للولاية.

الديمقراطية مورا هيلي فازت لتصبح أول امرأة أمريكية تجهر بمثليتها تنتخب حاكمة لولاية في ماساشوستس، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر يحتفظ بمقعده عن ولاية نيويورك، والجمهوري كريس سونونو يفوز بإعادة انتخابه لمنصب حاكم ولاية نيو هامبشاير.

أما الديمقراطي كريس فان هولن فقد هزم منافسه الجمهوري كريس تشافيه في سباق مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميريلاند، وفاز الجمهوري هوفن يفوز بمقعد شمال داكوتا على حسابه منافسه الديموقراطي كريستيانسن، وهزم الديمقراطي دوكوورث منافسه سالفي في مجلس الشيوخ بولاية إلينوي.

ترامب يتحدث

من جانب آخر، قال الرئس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الجمهوريين يبلون جيدًا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام أنصاره من منتجعه في مارالاجو: "هناك من يترقب خسارتنا وهذا قد يكون مستبعدا".

وتابع ترامب: “وسائل الإعلام الزائفة كانت تتمنى رؤية خسارات كبيرة للجمهوريين لكن ذلك لم يحدث”.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تحسمها سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.

وهناك أيضا تنافس على منصب الحاكم في 36 ولاية، كما تجري 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

ومن غير المحتمل ظهور النتيجة النهائية في أي وقت قريب.

40 مليون شخص

وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

ولدى اقتراعه في فلوريدا ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا إلى إعلان مهم سيدلي به الأسبوع المقبل يُعتقد أنه سيعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة في العام 2024، وقال للصحافيين إن 15 نوفمبر "سيكون يوما مثيرا للغاية لكثير من الناس".

بعيد ذلك عاد ترامب للتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى تعطّل ماكينات تصويت في مقاطعة ذات كثافة سكانية في ولاية أريزونا.

وجاء في تعليق له على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي": "ها نحن مجددا؟ الناس لن يقبلوا ذلك".