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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تفاصيل حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بمسرح البالون

صدى البلد

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ١٥ حفلة للفرقة القومية للفنون الشعبية، اعتبارا من يوم الخميس ١٠ نوفمبر الجارى على مسرح البالون بالعجوزة.

 

ويقول المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، إن جيلا جديدا من مدرسة الفرقة القومية، تم ضمه مع الفرقة الأم، وستقدم الفرقة البرنامج بكامل أعضائها، مشيرا إلى أنه تجرى بروفات حاليا لتدريب الفرقة على استعراضات من أعمال الريبورتوار القديم والتى لم تقدم منذ سنوات طويلة، مثل استعراض ” الأنفوشى، الدبكة العريشية، فرح فلاحى ”

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يتضمن برنامج حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية، باقة من أشهر استعراضاتها منها ” النوبة، الموشح، دبكة المجوز، الحجالة، أم الخلول، المبوطية، التنورة، الحصان”، ويختتم البرنامج باستعراض العصا، بمصاحبة أوركسترا الموسيقى بقيادة المايسترو محمد ابو اليزيد، تدريب فنى للفنانين “خالد عزب، محمد سلام، رحمة عمرو” .

للفنون الشعبية البيت الفني للفنون الشعبية مسرح البالون المخرج عادل عبده الفرقة القومية للفنون الشعبية

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