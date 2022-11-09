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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: تقديم دعم 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية ليس النهاية

مسئول بالأمم المتحدة
مسئول بالأمم المتحدة

قال أخيم استيجر مسئول بالأمم المتحدة: إنه بالنسبة لخطط التنمية المستدامة فإن تقديم دعم 100 ملياردولار ليس نهاية الأمر أو المطاف ولكن يجب أن ننفق مئات الدولارات التى تنفق بمجال التغيرات المناخية  وضرورة ننظر إلى التمويل العام والخاص وهناك دول تم دعمها خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائى ونحن نركز على السيادة الوطنية الخاصة بالدول وكذلك نهدف لمساعدة الميزانيات الخاصة بالدول .

وأضاف "  استيجر  "   خلال مؤتمر صحفى ضمن فعاليات جلسة تمويل المناخ بقمة المناخ  ، أنه من المهم ربط التنمية المستدامة بأهداف وهناك دول تمثل من خلال وزراء المالية ونحن نستثمر فى الخطط المستدامة وكافة مشروعات يمكن نخطط مشروعات تتناول قضايا المناخ والطاقة يشمل ذلك الخطط والمشروعات وبالنسبة لخطط البرنامج الانمائى للأمم المتحدة ونحن لدينا الشرف والسعادة لأن نتبنى برامج متميزة خاصة بالتمويل تربط أهداف المناخ بالتنمية المستدامة والتعامل مع أداء الدول وتحقيق أهدافها الخاصة بها . 
 

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