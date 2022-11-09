محافظ أسيوط يشهد فعاليات مبادرة "حق الوطن" للتوعية بأهمية الحفاظ على الوطن

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التي أقامتها مديرية الأوقاف بعنوان "حق الوطن" والتي اقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية ابتداءً من 28 أكتوبر الماضي ولمدة شهر وتهدف إلى التعريف بحق الوطن وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنمية الوعي لدى المواطنين وتقوية حب الوطن وغرس روح الوطنية والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمقدم هشام الخازندار بفرع الأمن الوطني بأسيوط والدكتور علي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسيوط والقس عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وعمداء كليات جامعة الأزهر فرع أسيوط وأماني الليثي الداعية الاسلامية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من الأئمة وعلماء وزارة الأوقاف والصحفيين والإعلامين.

بدأت الفاعلية بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ جمعة سالم ثم كلمات الحضور والترحيب وتم إرسال برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشكر وتقدير على جهوده العظيمة من أجل مصر وإنجازاته التي طالت جيمع المجلات في كل شبر على أرض الوطن.

وفي كلمته وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على كل ما يبذله وكل ما يقوم به من أعمال لخدمة الوطن وبلدنا الحبية مصر كما وجه شكر لوزير الأوقاف على هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى الاصطفاف الوطني ووحدة وتماسك النسيج المصري مثمنًا الدور البارز للأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وما تشهده الساحة الدعوية من أداء متميز.

وأكد المحافظ على أهمية التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء له لافتا إلى أن حق الوطن يتطلب الاجتهاد من جميع فئات الشعب كل في موقعه وحق الوطن أيضا يتطلب جهد كبير لنشر الوعي والتنوير معربًا عن ثقته التامة في وعي المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم المثل والقدوة في أصعب الظروف التي مرت بها مصر وحقق نجاحات ومشروعات قومية كبرى امتدت في جميع أنحاء البلاد وأبهرت العالم كله ولعل أهمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يعد مشروع القرن لتطوير كافة القرى وتحقيق التنمية بها لافتًا إلى أن أسيوط كان لها نصيب الأسد من المبادرة حيث يجري تنفيذ 1930 مشروعًا حتى الآن بالمرحلة الأولى في 7 مراكز على مستوى المحافظة باجمالى 149 قرية و894 تابع في مختلف المجالات من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وطرق وكهرباء وغاز طبيعي ومراكز شباب وغيرها من القطاعات بتكلفة تصل إلى 43 مليار جنيه وجاري التحضير للمرحلة الثانية بمركزي القوصية وأسيوط.



وأوضح اللواء عصام سعد أن اجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في 5 سنوات بلغت 497 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة مبادرة " حياة كريمة " يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم واستلامهم ابتدائياً في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي لافتا إلى القيادة السياسية والحكومة تولي الصعيد اهتمامًا بالغًا وتعمل جاهدة على توفير كافة المقومات له لتنميته.

من جانبه قال فضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيط أن مبادرة حق الوطن التي أطلقها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تهدف إلى الوعي بأهمية الحفاظ على الوطن والعمل على استعادة قيمنا الجميلة وأخلاقنا الأصيلة فضلا عن بيان أهمية العمل والانتاج وترسيخ أسس التكافل والإسهام العملي فيه وقد قامت المديرية بتنظيم ما يقرب من 100 ندوة عن حق الوطن بالمساجد كما تم تدريب ما يقرب من 6 آلاف إمام خطيب بالمحافظة للحديث عن حق الوطن في خطب الجمعة بجميع المساجد ونستهدف أن تصل عدد هذه الندوات إلى 2000 ندوة لترسيخ قيمة الوطن في نفوس أبنائه.

ونقل الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس جامغة أسيوط تحيات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة للحضور مؤكدًا أن ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء واجب وطني وأن حماية الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين ويجب أن يكون كل منا جنديًا مخلصًا لوطنه يؤدي عمله بإتقان وتفان موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على جهوده المخلصة في الدفع بعجلة التنمية بالمحافظة.

بينما أشار الدكتور علي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسيوط إلى أن مضر وهبها الله كل شئ وذكرها في كتبه المنزلة وهي أيضا أرض الأنبياء مشيرًا إلى أن حب الوطن وحمايته والحفاظ عليه من الدين حيث خاطب رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) مكة قائلا: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت" وهو يدل على حبه عليه الصلاة والسلام لوطنه الغالي.

وقال القس عاموس في كلمته نيابة عن الأنبا يوأنس والكنيسة الارثوذكسية أن مصر ذكرت في الانجيل ما يقرب من 700 مرة منوهًا إلى أن الوطنية ليست ادعاء بل هي انتماء وأن الوطن هو بيتنا الكبير نبنيه بالجهد والعرق والعمل الجاد وعلينا كرجال دين دور مهم لتوعية المواطنين وحمايتهم من الجهل والأرهاب وتوعية وتنوير شعوبنا.

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