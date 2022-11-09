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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق اندلع في برج شبكة محمول بقنا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، من السيطرة على حريق نشب فى برج شبكة محمول بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق هائل في برج شبكة محمول بقرية الكرنك.

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دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للتعامل الفورى مع النيران.


و تمكنت قوة إطفاء برئاسة النقيب علاء ديب، من السيطرة على الحريق و إخماد النيران، دون وقوع أى إصابات بشرية.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.

 

 

قنا حريق برج محمول أبوتشت الحماية المدنية قرية الكرنك

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