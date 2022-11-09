السيطرة على حريق اندلع في برج شبكة محمول بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، من السيطرة على حريق نشب فى برج شبكة محمول بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق هائل في برج شبكة محمول بقرية الكرنك.

دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للتعامل الفورى مع النيران.



و تمكنت قوة إطفاء برئاسة النقيب علاء ديب، من السيطرة على الحريق و إخماد النيران، دون وقوع أى إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.