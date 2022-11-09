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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة سموحة يفوز على الجزيرة في ربع نهائي دوري المرتبط

لقاء سموحة والجزيرة
لقاء سموحة والجزيرة

 

حقق فريق مرتبط سموحة لكرة السلة تحت ١٦ سنة فوزاًعلى نظيره فريق الجزيرة بنتيجة ٥٨/٨٦ في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة نادي سموحة ضمن منافسات  ذهاب الدور ربع النهائي من دوري المرتبط رجال.

وتضم قائمة  لاعبين سموحة كل من  : "علي أحمد عبدالقادر، ادم محمد عبدالمقصود، حسين حاتم حسن، ساهر محمد السيد، محمد وائل محمد، نور هادي صلاح، مصطفى تامر عبدالعزيز، نور الدين محمد محمود، علي ياسر محمد، يوسف علي رضا، محمود محمد محمود، ياسين ممدوح متولي، يوسف محمد حسني، عمر عماد الدين عز الرجال، مالك هشام محمد، يوسف محمد عبدالموجود، زياد خالد حسين، عمر يوسف محمد، ياسين أحمد محمد، عبدالرحمن حسام الدين امام".

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من : الكابتن "محمد مصطفى رزق" مدرب الفريق، الكابتن "عمرو محمد أحمد" مساعد مدرب، الكابتن "هاني يحيى" إداري الفريق، الدكتور "محمد محرم" مقنن الأحمال، الدكتور "مروان محمد" طبيب الفريق، وذلك تحت إشراف المدير الفني لفريق الدرجة الأولى الكابتن "فادي هاني"، المدير الإداري لكرة السلة الكابتن "عماد هاشم"، والكابتن "مصطفى مبارك" رئيس الجهاز الإداري.

 

دوري المرتبط كرة السلة نادي سموحة سموحة لكرة السلة فريق الجزيرة دور ربع النهائي

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