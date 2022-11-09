عرض البلاك فرايداي.. اشتري آيفون جديد بـ 3200 جنيه

لاشك أن هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم هو أحد أهم الهواتف على الإطلاق، حيث بدأت قصة نجاحه من خلال تقديم أحجام مدمجة بمواصفات قوية ومن هنا كانت الصفقة الرابحة، إلا أنه مع تطور الإصدارات وارتفاع أسعاره أصبح شراء آيفون جديد أمراً فى غاية الصعوبة إلا أنه يمكنك اقتناء iphone 7 جديد مقابل 3200 جنيه فقط.

وبحسب موقع “ايباى” للبيع بالتجزئة الإلكترونية، يمكنك اقتناء نسخة جديدة من هاتف آيفون 7 سعة 31 جيجابايت باللون الأسود، مقابل سعر 312 دولاراً أمريكياً ما يعادل 3200 جنيه فقط.

يذكر أن هاتف iphone 7 تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

يأتي هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل نظام تشغيل IOS 15، ومقاوم للماء والغبار.

تستطيع اقتناء نسختك من هاتف آيفون 7 سعة 32 جيجابايت باللون الأسود من خلال هذا الرابط.