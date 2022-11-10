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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميلاد محمد أبو داوود.. كواليس مشاركته في مسرحية بودي جارد

صدى البلد

يحل اليوم 10 نوفمبر عيد ميلاد الفنان والمخرج المسرحي محمد ابو داوود الذي قدم الكثير من الاعمال التي احبها الجمهور منها مسلسل "امانة يا ليل"، و مسلسل "نسر الشوق" و غيرهم ،

و من خلال هذا التقرير نعرض الدور الذي طلبه منه الفنان عادل امام بعد وفاة الفنان الراحل مصطفي متولي.

وروى الفنان محمد ابو داوود في لقأء تلفزيوني انه تعرض لموقف محرج مع الفنان عادل امام بعد أن طلب الاخير منه ان يشارك في مسرحية "بودي جارد" بعد وفاة الفنان مصطفي متولي.

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وقال محمد داود : "اتصل بي الفنان عادل امام بعد وفاة الفنان مصطفي متولي وتحدث معي بشأن المسرحية وأسناد الدور لى وانا كنت في حالة شديدة من التوتر لاني أخرجت مسرحيات عديدة ولكن شاركت مرة واحده في مسرحية "تخاريف" مع الفنان محمد صبحي ولكن فى النهاية قبلت ان اقدم الدور بعد رحيل مصطفى متولى.

ولد محمد ابو داوود عام 1944 وقدم حوالي 30 فيلما و 111 مسلسل و اخرج 4 مسرحيات

بدأ محمد ابو داوود مشواره الفني عام 1981 من خلال مشاركته في فيلم " أمهات في المنفي" و استطاع اظهار براعته امام الكاميرا في لعب الدور لذلك في العام التالي شارك في فيلم غريب في بيتي وجسد شخصية ظابط شرطه.

يذكر ان الفنان محمد ابو داوود قام باخراج فيلم "اللي اختشو ماتو" الذي تم عرضه عام 2016.

عادل إمام الاسكندرية عيد ميلاد محمد صبحي الفنان عادل إمام مسرحية بودي جارد محمد ابو داوود

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