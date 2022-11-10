أحمد سعد ونيكول سابا يحييان حفلا اليوم.. تفاصيل

يحيي النجمان أحمد سعد ونيكول سابا حفلا اليوم بالقاهرة الجديدة ويقدمان لجمهورهما عددا من الأعاني الشهيرة لهم ويحبوها.

وعلى جانب أخر كان قد هنأ الفنان أحمد سعد، المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده، ونشر عدة صور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتب أحمد سعد: “كل سنة وانت طيب يا صديق العمر ويا حبيب القلب ويا فناني المفضل”.



يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلا مع روبي لأول مرة في موسم الرياض، يوم 17 نوفمبر الجاري، في بوليفارد رياض سيتي، وتطرح التذاكر ابتداء من اليوم.

وكان قد حصد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام ٢٠٢٢ فى مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ ١٣ والذى أقيم منذ أيام.