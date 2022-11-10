بورصة السيارات| زيادة 85 ألف جنيه لأسعار سانج يونج تيفولي 2022

شهدت أسعار سانج يونج تيفولي وتيفولي XLV موديلات 2022 زياد رسمية جديدة تتراوح من 65 ألف جنيه حتى 85 ألف جنيه، وتنتمي السيارتين الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوفر كل منها بفئتين في السوق المصري.

سانج يونج تيفولي موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة لسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022

سانج يونج تيفولي موديل 2022 الفئة Comfort بسعر 580,000 ألف جنيه.

سانج يونج تيفولي موديل 2022 فئة Style Plus بسعر 655,000 ألف جنيه.

الأسعار الرسمية الجديدة لسيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2022

سانج يونج XLV موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 595,000 الف جنيه.

سانج يونج XLVموديل 2022 الفئة الثانية بسعر 665,000 الف جنيه.

سانج يونج تيفولي موديل 2022

مواصفات سانج يونج تيفولي موديل 2022

تستمد سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي تنفس طبيعي، يولد قوة 128 حصانا عند 6000 دورة بالدقيقة، مع 160 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4600 لفة بالدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل الحركة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات.

سانج يونج تيفولي موديل 2022

تتوفر سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي، ومصابيح أمامية هالوجين أو LED، وغطاء محرك بخطوط حادة مزدوجة تمتد بشكل انسيابي، وإضاءة نهارية وكشافات ضباب ومرايا خارجية كهربائية، مع مؤشرات انعطاف وجنوط بقياس 16 و 18 بوصة.

سانج يونج تيفولي موديل 2022

حصلت سيارات سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022 على عدد كبير من التجهيزات القوية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع فتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا، وحزمة من التقنيات المتطورة، مثل مثبت سرعة، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة.