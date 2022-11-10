بطاقتك.. كشف ملابسات فيديو الشرطة المزيفة على تيك توك |تفاصيل

كشف مصدر أمني تفاصيل تداول مقطع فيديو على منصة التواصل الإجتماعي "تيك توك" ظهر فيه أحد الأشخاص "منتحل صفة ضابط شرطة" وقام بإيقاف شخصين وطالبهم بالإطلاع على بطاقتي تحقيق الشخصية الخاصة بهما دون وجه حق.

التفاصيل الكاملة لـ فيديو إنتحال صفة ضباط

وشرح المصدر رصد الجهات الأمنية تداول فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "منتحل صفة ضابط شرطة" باستيقاف شخصين ومطالبتها بالإطلاع على بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهما "دون وجه حق".

بالفحص أمكن تحديد "مستخدم الحساب المشار إليه" وبسؤاله أقر باطلاعه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بالاشتراك مع شخصين آخرين "الظاهران بمقطع الفيديو" بغرض "الدعابة" ، وقيام "مستخدم الحساب" بنشره بهدف زيادة أعداد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .