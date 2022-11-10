بريطانيا تخفض الرسوم الإضافية على أرباح البنوك 3% لزيادة التنافسية

يعتزم وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، تخفيض رسوم إضافية على أرباح البنوك مما يحميها فعلياً من الجزء الأكبر من الزيادة المخطط لها في معدل الضريبة على الشركات بالبلاد لمحاولة الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع التمويل البريطاني.

وتدفع البنوك البريطانية حالياً رسوماً إضافية بنسبة 8% على الأرباح، بالإضافة إلى معدل ضريبة الشركات البالغ 19%، مع ارتفاع ضريبة الشركات إلى 25% اعتباراً من أبريل 2023، ولكن ما يحدث يعني أن معدل الضريبة على أرباح البنوك سيرتفع إلى 28% مقابل 27% في الوقت الحالي.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية التعليق على الإجراءات الضريبية قبل اجتماع معني بالسياسة المالية.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني عن حزمة تزيد قيمتها عن 50 مليار جنيه إسترليني (57 مليار دولار) من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب في 17 نوفمبر، إذ يسعى مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى تحقيق الاستقرار المالي لموازنة بريطانيا.

وحذرت مدينة لندن من أنها تواجه الخسارة لصالح المراكز المالية الأخرى مثل دبلن ونيويورك إذا ارتفع معدل الضريبة على أرباح البنوك إلى 33%، وهو ما سيحدث حال عدم تخفيض الرسوم الإضافية.

ومن الجدير بالذكر، أن البنوك في المملكة المتحدة تدفع ضرائب إضافية منذ أكثر من عقد لتعكس الدعم من دافعي الضرائب الذي تلقته خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما أعلن سوناك لأول مرة عن خطته لزيادة ضريبة الشركات إلى 25% إبان توليه منصب وزير الخزانة في عام 2021، وتعهد بخفض الرسوم الإضافية إلى 3%.