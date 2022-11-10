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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. بطولة دوري كرة القدم الخماسي طلبة وطالبات عين شمس

بطولة دورى كرة القدم
بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دوري الجامعة الرياضي، حرصاً من جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات.

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حيث اقيمت بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات في الفترة من ١١:١ من نوفمبر الجارى بملعب كلية التجارة بمشاركة كليات الجامعة.

واسفرت نتائج الدوري كالتالي أولاً منافسات الطالبات فاز

بالمركز الأول كلية التجارة

وفاز بالمركز الثاني كلية الحقوق

وفاز بالمركز الثالث كلية البنات

وعن سباق الطلبة فاز بالمركز الأول كلية الألسن و بالمركز الثاني كلية الطب وفاز بالمركز الثالث كلية التجارة.

وتقام البطولة تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و ريهام العطيفى القائم بأعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و فاطمة خليفة.

بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات
بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات
بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات
بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات
بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات
قطاع شئون التعليم والطلاب الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس الانشطة الطلابية بطولة دورى كرة القدم الخماسي Jobs Education

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