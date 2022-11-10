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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار سابق لرئيس روسيا: موسكو خسرت الكثير في حربها على أوكرانيا

روسيا
روسيا

قال الدكتور سيرجي ماركوف، مستشار سابق لرئيس روسيا، إن الجيش الروسي أصبح أقل مما كان عليه، وخسر الكثير في حربه على أوكرانيا.

 

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وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «أظن أن الانسحاب الروسي من خيرسون حقيقي وليس تكتيكي، فالجيش الروسي الآن أصبح أقل مما كان عليه من قبل، وقد خسر الكثير في حربه ضد أوكرانيا».

 

وتابع أن الشعب الروسي يجد أن الوقت قد طال جدا والخسائر أكثر مما هي عند الشعب الأوركاني، بالإضافة إلى أن عدد السكان في روسيا يزيد عن عدد السكان في أوكرانيا، ونعتقد أن روسيا قد أخذت درسا يتعلق بهجومها على أوكرانيا فقد خسرت الكثير، وقامت بعمليات كثيرة، والذي نراه الآن تناقضا».

 

واستطرد أن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لأوكرانيا وأعتقد أن روسيا قد قامت بتهجير أكثر من ثلاثة آلاف من المواطنين، منذ نهاية نوفمبر، ولم يتخذ الجيش الروسي أي خطوات ويستغل الوقت الذي كان أمامه، ولم يتفوق على الجانب الأوكراني

روسيا موسكو أوكرانيا اخبار التوك شو بوتين

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