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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: قمة COP27 فرصة لمشاركة المبادرات الوطنية المصرية مع شركائنا الدوليين

صدى البلد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن قمة المناخ COP 27 كانت فرصة لمشاركة المبادرة الوطنية المصرية مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن مصر تعد وجهة متميزة للمستثمرين، وأن الدولة تمضي بمعدلات نمو متسارعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.


جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال حفل عشاء عمل، حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم /الخميس/، تحت عنوان (نحو مزيد من حلول مناخية أكثر صمودا)، وذلك على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.


ولفتت السعيد إلى أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري.


وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الحكومة والمجتمع المدني، خلال حفل العشاء. 


وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. 


فيما أشاد رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، بالمبادرة القومية، التي قامت بها وزارة التخطيط الخاصة بتنفيذ 6 آلاف مشروع أخضر، مشيرا إلى أن البنوك جاهزة لتمويل مشروعات هذه المبادرة، وقال: هذا يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح في محاربة التغيرات المناخية.

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