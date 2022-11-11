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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبد الوهاب بسبب المخدرات؟ الأرقام لا تكذب

محمد صلاح وشيرين
محمد صلاح وشيرين

انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار التي تفيد بأن محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري العالمي، ألغى متابعة الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر تطبيق انستجرام. 

وأفادت هذه الشائعات بأن محمد صلاح ألغى متابعة شيرين عبد الوهاب بعد تردد أنباء عن إدمانها للمخدرات، وهو من أشد المكافحين للإدمان وذلك عبر عدد من الحملات الإعلانية الهامة. 

والحقيقة أن محمد صلاح لم يكن متابعا للفنانة شيرين عبد الوهاب من قبل عبر تطبيق انستجرام، ولم يجر أي تعديلات على قائمة الذين يتابعهم منذ فترة طويلة. 

يتابع محمد صلاح 218 شخصا عبر تطبيق انستجرام، ومن بينهم عدد من الفنانين والفنانات أبرزهم حلا شيحة، إيمي سمير غانم، منى زكي، نيللي كريم، ريم مصطفى، أمينة خليل، تارا عماد، أحمد مكي، أحمد فهمي، أصالة، درة وغيرهم.

ووفقا للمواقع المتخصصة في تحليل حسابات انستجرام، وأبرز الأنشطة التي يقوم بها المشاهير عبر تطبيق الصور الشهير، فإن محمد صلاح خلال الأيام الماضية لم يضف أو يحذف أي شخص من قائمة المتابعات.

في الوقت الذي زاد فيه عدد المتابعين لمحمد صلاح، ليصل الرقم إلى 53.5 مليون متابع، وشيرين عبد الوهاب من بينهم، ومازالت. 

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة لها مع محمد صلاح في نهاية سبتمبر الماضي، وعلقت عليها قائلة:" القمر لما يكتمل"، في الوقت الذي صرحت فيه بأنه من أكثر المشاهير الذين يتواصلون معها للاطمئنان على صحتها وحياتها بعد أزماتها الأخيرة. 

محمد صلاح شيرين عبد الوهاب إيمي سمير غانم نيللي كريم المشاهير انستجرام

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