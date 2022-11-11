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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

رحيم ستيرلينج برفقة
رحيم ستيرلينج برفقة كلبه

يخطط نجوم كأس العالم في منتخب إنجلترا لإرسال كلاب الصيد لحراسة منازلهم من من السرقة او الاعتداءات أثناء وجودهم في قطر.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار البريطانية، قرر مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، الاستعانة بكلاب حماية مدربة خصيصًا لحماية ممتلكاتهم أثناء تواجدهم خارج البلاد، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المداهمات على منازل لاعبي كرة القدم أثناء لعبهم مباريات هامة خارج الديار.

 

وقالت شركة تأمين الحيوانات الأليفة Cliverton.co.uk إن الكلاب توفر 'أمانًا مخلصًا ضد غزو المنازل' بعد 'التصعيد' في 'الجرائم التي تستهدف لاعب كرة القدم'، من بين اللاعبين الذين استعانوا بتجنيد كلاب الحراسة نجم تشيلسي رحيم ستيرلنج ، البالغ من العمر 27 عامًا ، الذي استعان بكلب  في حماية ثروته المقدرة بـ 40 مليون جنيه إسترليني.

رحيم ستيرلينج

كايل ووكر و جاك جريليش يستعينوا بكلاب لحماية ثرواتهم

 

وقام مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر البالغ 32 عامًا ، والذي تبلغ ثروته بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني ،بالاستعانة بكلب من نوع دوبار مان يبلغ قيمته 40 ألف جنيه إسترليني  يُدعى أبولو لمراقبة قصره المكون من ستة غرف نوم والذي تبلغ تكلفته 3.5 مليون جنيه إسترليني، كما أنفق نجم سيتي زميله جاك غريليش البالغ 27 عامًا ، 25000 جنيه إسترليني على مالينوي بلجيكي.

وقد اشترى منذ ذلك الحين كلبي حماية آخرين من المتخصصين في الأمن Chaperone K9 Services مقابل 40 ألف جنيه إسترليني لمراقبة ثروته المقدرة بـ 18 مليون جنيه إسترليني.

وماركوس راشفورد ، مهاجم مانشستر يونايتد البالغ  25 عامًا ، الذي ورد أن ثروته 22 مليون جنيه إسترليني ، يحرس ممتلكاته بواسطة Cane Corso أزرق يسمى Saint. نجم فريق يونايتد هاري ماجواير ، 29 عامًا ، الذي تبلغ ثروته 24 مليون جنيه إسترليني ، أحضر كلابًا بوليسية بعد تهديد بوجود قنبلة على قصره الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه إسترليني.

لا يقتصر الأمر على لاعبي كرة القدم الذين يخططون للسماح للكلاب بالخروج أثناء غيابهم في مهمة كأس العالم، حيث أنفقت نجمة إنجلترا السابقة ريو فرديناند ، 44 عامًا ، والتي تتباهى بثروة تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني ، 40 ألف جنيه إسترليني على كلب حماية.

واستهدف لصوص ما يقرب من 21 منزل للاعبي كرة قدم في جميع أنحاء الشمال الغربي على مدى ثلاث سنوات في Noughties. ومنذ ذلك الحين ، كان من بين الضحايا البارزين ستيفن جيرارد ، وبيتر كراوتش ، وإميل هيسكي ، ودارين فليتشر ، وساديو ماني ، وروبي كين ، وروميلو لوكاكو ، وروبرتو فيرمينو.

 

وقالت الشرطة  'مع صعود الشهرة تصاعد التهديدات'. 'سواء كانت وحدة من الكلاب البوليسية التي تبحث عن تهديدات بالقنابل أو دوبرمان وجيرمان شيبرد المدربين تدريباً خاصاً والذين تم شراؤهم من أجل حماية منزلية إضافية ، فإن لاعبي كرة القدم يبحثون عن طرق يمكنهم من خلالها حماية عائلاتهم ومنازلهم وأصولهم.

'توفر كلاب الحماية الأمن المخلص ضد الغزوات المنزلية وعمليات السطو، و مع تصاعد عدد الجرائم التي تستهدف لاعب كرة القدم في السنوات الـ 15 الماضية ، فليس من المستغرب أن يختار العديد من منتخب إنجلترا لكرة القدم هذا المستوى من الحماية.'

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