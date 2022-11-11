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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة بفيديو مثير للجدل.. وهاشتاج حتى لا ننسي جرائم الإخوان يكتسح تريند تويتر

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

لامبورجيني صغيرة.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة بفيديو مثير للجدل

نشر الفنان محمد رمضان فيديو لمصغر سيارة طبق الأصل من سيارته اللامبورجيني، وعليها علامة “نمبر وان”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

رمضان 2023 .. روجينا تنشر أول برومو تشويقي لمسلسل ستهم

نشرت الفنانة روجينا أول برومو تشويقي لمسلسل “ستهم”، والذي سوف يخوض السبق الرمضاني 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

كريم فهمي عن أداء دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا": موهوبة أوي

نشر الفنان كريم فهمي صورًا له من عرض مسرحية “أنستونا”، للفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

فجر السعيد ردا على كويتي يروج للتظاهرات: هاردلك.. وتحيا مصر ويعيش السيسي

ردت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، على كويتي يروج للتظاهرات، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

هاشتاج حتى لا ننسي جرائم الإخوان يكتسح تريند تويتر.. ومغردون: تحيا مصر

دشن عدد رواد السوشيال ميديا والشباب المصري، هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة التي تروج عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات.

بحبك .. ياسمين رئيس تثير السوشيال ميديا برسالة غامضة

أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل عبر السوشيال ميديا، في رسالة غامضة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

صلاح عبدالله في رسالة وطنية : "يكفيكي شر الحاقدين واللي تاجروا باسم الدين"

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة وطنية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

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