وكيل صحة القليوبية: تحسين الخدمة الطبية بمستشفى حميات طوخ.. صور

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية تفقد خلالها مستشفى حميات طوخ ، للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد معظم أقسام المستشفى، منها: الاستقبال والأقسام الداخلية، للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدَّمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية ووجودها، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها. وأشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة.

كما تفقد قسم الأشعة العادية والأشعة المقطعية والتي تم توفيرها حديثاً بالمستشفى، في إطار خطة التطوير وتحسين الخدمة الطبية.

تطوير قسم العناية المركزة بالمستشفى

وتفقد وكيل الوزارة العناية المركزة وعناية الأطفال التي تم استحداثها بالمستفي لتصبح عناية مركزة سعة ١٨ سرير وعناية أطفال سعة ١٠ أسرة للوقوف على كافة التجهيزات الطبية اللازمة للتشغيل و قد وجه بسرعة استكمالها لبدء التشغيل في أقرب فرصة ممكنة.

وحرص خلال جولته المرورية بالمستشفى على استطلاع رأي المرضى وذويهم المستفيدين من الخدمات الطبية، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهاً مديرةالمستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأكد الخطيب، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وأضاف أن مديرية الصحة بالقليوبية وقياداتها وإدارتها الفنية تسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.

كان في استقبال وكيل الوزارة ، مديرة المستشفى الدكتورة أسماء مهدي التي قامت بدورها بشرح الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى، وأهم إنجازات المستشفى وأنشطتها خلال عام 2022، وكذلك أهم المعوقات التي تؤثر على سير العمل بها.

وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع مع إدارة المستشفي في حضور الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية والدكتور أحمد يوسف مدير مستشفي طوخ المركزي والدكتور محمد إبراهيم مشرف العناية بالمستشفى حيث تم خلاله مناقشة خطة العمل بالمستشفي، وتطوير الخدمة الطبية بها، والسلبيات والإيجابيات الموجودة، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل.

كما وجه وكيل الوزارة، بالمتابعة المستمرة للصيانة الدورية، وإصلاح أي أجهزة طبية معطلة، ومتابعة شبكة الغازات ونسب الاستهلاك اليومي للأكسجين، وفقاً للحالات المرضية الموجودة بالأقسام الطبية الحرجة، وذلك للوصول إلي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

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