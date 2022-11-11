وزير التجارة: الاتفاق على تمويل 5 بعثات لتسويق المنتجات المصرية في أفريقيا

مع المؤسسة الدولية الإسلامية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الاجتماع الذى عقده المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع المهندس هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذى تناول بحث المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حالياً في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، حضر اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقالت د. هالة السعيد، إن المؤسسة تعد من أبرز شركاء التنمية لمصر حيث تسهم مشروعاتها في دعم قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة بالاضافة الى دعم سبل التعاون التجاري بين الدول العربية ودول القارة الافريقية ، مشيرةً الى اهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية التى تتيحها المؤسسة للمساهمة فى توطين عدد من الصناعات فى مصر وبصفة خاصة الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائى .

ومن جانبه أشاد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بالتعاون القائم بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ خطة العمل السنوية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر، حيث تم الاتفاق على قيام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع التمثيل التجاري ووحدة المشروعات التنموية بالوزارة وذلك في القطاعات ذات الأولوية للمصدرين المصريين بحيث يقتصر التمويل على الأنشطة الترويجية والتسويقية للبعثة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل البنك لخمس بعثات خلال الربع الأخير من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 لدول تونس والجزائر الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والمغرب في قطاعات الصناعات الطبية والدوائية، ومواد التعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض ايضا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع She Trades الذي أطلقه مركز التجارة الدولية خلال عام 2020 لعدد 100 سيدة أعمال بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد من الجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم وتشجيع الأعمال التي تقودها المرأة لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجات الحرف اليدوية إلى الخارج، معرباً عن رغبة مصر في زيادة عدد المستفيدات من هذا البرنامج وكذا توسيع نطاقه ليشمل مزيداً من القطاعات.

ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات انشاء اكاديمية التصدير ، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب من أجل التصدير بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة.

وبدوره أكد المهندس هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية وذلك في البرامج المتعلقة بتعزيز التجارة وتنمية المرأة ، مشيراً الى اهمية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في دعم أواصر التعاون التجارى بين الدول العربية الإفريقية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بالتركيزعلى عدة قطاعات فى مقدمتها التصنيع والتجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والخبرات.

برنامج جسور التجارة العربية

ووجه سنبل الدعوة لوزير التجارة والصناعة لحضور اجتماع مجلس ادارة برنامج جسور التجارة العربية والمقرر عقده بتونس مطلع شهر ديسمبر المقبل والذى سيشهد تواجد وزارى مكثف لكافة الدول العربية والافريقية أعضاء البرنامج .