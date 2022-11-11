عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد بقنا

جثة
جثة

 


لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد، بمنطقة الدبيات التابعة لقرية السمطا.

 

تفاصيل واقعة إنهاء طفل لحياة ابنة خالته بقنا.. تعرف عليها

محافظ قنا يبحث مع مديرى البنوك تفعيل منظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين 

 

تبين مصرع وليد رئيس أبوالحجاج ٢٧ عاماً ، بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الدبيات.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا جثة حادث قطار مصرع شاب قرية السمطا شريط السكه الحديد اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الخونة.. أحمد موسى من على كوبرى أكتوبر: الدنيا ماشية وزي الفل| فيديو

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. طرق الوقاية من سلالات فيروس الإنفلونزا

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

هدوء وسيولة مرورية بشوارع السويس.. صور

موضوعات متعلقة

للتعريف بإنجازات الدولة..تلاميذ قنا فى زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بقريةأبومناع غرب

السيطرة على حريق اندلع في برج شبكة محمول بقنا

ترشيحاتنا

مرصد الفتاوى : إطلاق اسم الجهاد على التخريب وترويع الآمنين الافتراء بعينه

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ممثل رئاسة COP 27: الرئاسة الأمريكية أظهرت إرادة حقيقة لدعم العمل المناخي

بعد خسارتها تريليون دولار | موظفو أمازون مهددون وزلزال وشيك يضرب الشركة

خطوات استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت

قررت أطمنكوا على البلد | أحمد موسى في بث مباشر من كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان... بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

سائحة الأهرامات العارية تعود لأبو الهول من جديد.. ماذا فعلت هذه المرة

11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوبية

بفستان أنيق.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ