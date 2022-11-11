مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد بقنا



لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد، بمنطقة الدبيات التابعة لقرية السمطا.

تبين مصرع وليد رئيس أبوالحجاج ٢٧ عاماً ، بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الدبيات.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.