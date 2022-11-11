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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسيوط: نحرص على تفعيل المشاركة الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها المجتمعي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وذلك من خلال زراعة الأسطح بالأشجار والنباتات التي لها عائد وإنتاج من الثمار، فضلا عن زيادة المساحات الخضراء الجمالية على أسطح المباني.

 


وأوضح المنشاوي - في بيان للجامعة اليوم /الجمعة/ - أن ذلك يأتي تزامناً مع مؤتمر التغيرات المناخية المنعقد حالياً بشرم الشيخ، حيث تفقد أحد مشروعات زراعة الأسطح وذلك بسطح المبنى الإداري بالكلية ، وذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية الدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.


وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص إدارة الجامعة على نشر تجربة زراعة الأسطح في جميع كليات الجامعة لاستغلال مساحاتها في زراعة نباتات مثمرة من الخضر والفاكهة وغيرها لفوائدها الاقتصادية والغذائية والبيئية، انطلاقا من كلية طب الأسنان التي طلبت بالفعل التعاون مع كلية الزراعة في زراعة أسطحها، داعيةً القائمين على الكلية إلى نشر التجربة في المجتمع وإلى إدخال برامج حديثة بالكلية مثل الزراعة الذكية وذلك بالتعاون مع كليات أخرى مثل كلية الحاسبات والمعلومات التي تهتم كثيراً بهذا المجال حيث أصبح ضرورة في العصر الحديث. 
 

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