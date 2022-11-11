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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الجزائر يزور روسيا قبل نهاية نوفمبر

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط ويأمل الجانب الجزائري إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.


وذكر  لعمامرة قائلا  “نتمنى أن تتم قبل نهاية العام والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها”.

وأضاف :”لدينا برنامج تعاون واسع النطاق الجزائر وروسيا شريكان طويل الأمد ومهمان لبعضهما البعض ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف قد أعلن، فى وقت سابق أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجزائر لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.

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