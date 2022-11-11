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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: القمة المصرية - الأمريكية تؤكد رساخة العلاقات بين البلدين

صدى البلد

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية  بمجلس الشيوخ ،أهمية انعقاد القمة المصرية -الأمريكية ،وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ cop27.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها اليوم إلى أن لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن  بشرم الشيخ اليوم يؤكد مدى رساخة  العلاقات الاستراتيجية  التى تربط البلدين بين مصر وأمريكا والتى يرجع عهدها لاكثر من 100 عام.لافتة إلى أن هذه القمة ومن قبلها لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد العلاقات المتينة التى تجمع البلدين ،وهو ما يكشف محاولات الكذب التى يروجها البعض حول ضعف العلاقات المصرية -الأمريكية .

وشددت النائبة ريهام عفيفي على  أن النجاح الذى حققته مصر فى قمة المناخ ،كشف عن قوة الدولة فى تنظيم حدث عالمي بمثل هذا الحجم  .وقالت :أن الخطوات التى  قطعتها مصر على طريق الإصلاح مؤخرا منها فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتبعها الحوار الوطنى والذى يعد مظلة شاملة لجميع القوى السياسية ،وكذلك صدور العديد من قرارات العفو الرئاسي  عززت من قوتها أمام دول العالم الكبري . 

وأستطردت عضو مجلس الشيوخ قائلة :الذكاء السياسي الذى يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية والدعوة لوقف الحرب كان لها مردود عالمي واسع وهذا ما اتضح خلال لقاء الرئيسين المصري والأمريكى .

أوضحت النائبة ريهام عفيفي أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ،مع نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى ،وتوجيهها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على تنظيم قمة المناخ ووصفها لهذا الحدث ب"المهم"هو أمر يدعو للفخر لكل مصري ويؤكد أن مصر تخطت كل العقبات وأصبحت فى مكانة دولية هامة بين صفوف الدول الهامة بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل ، الرئيس الأمريكي جو بايدن بشرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النواب الأمريكي القمة المصرية -الأمريكية

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