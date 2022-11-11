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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتهموه بإخفاء ابنتهم.. ضبط المتهمين بتعذيب وقتل شاب وإلقاء جثته وسط المقابر

المجنى عليه
المجنى عليه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، من ضبط 4 أشخاص وسيدة، لاتهامهم بتعذيب وقتل شاب ثلاثيني، وإلقاء جثته في مقابر منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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العثور على جثة شاب ثلاثيني وسط المقابر 

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت أجهزة الأمن إخطاراً بوجود بلاغاً إلى مركز شرطة الخانكة، من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بمقابر منطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "عمرو ح ح"، يبلغ من العمر 30 عاما، يرتدى كامل ملابسه.

البداية بلاغ من الأب بتغيب نجله 


تبين خلال التحريات مركز شرطة الخانكة وجود بلاغاً من أحد الأشخاص بتغيب نجله عن المنزل، أثناء ذهابه إلى العمل في سوبر ماركت بمنطقة التجمع الخامس، مع مناقشة آخر البلاغات تبين أن نجله هو جثة الشاب الملقاة في مقابر القلج.

المتهمون ضربوا وعذبوا الضحية 


وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترف أنهم تقابلوا مـع المتوفي يوم الخميس الماضي، عقب الانتهاء من عمله في أحد محلات السوبر ماركت، وأقدموا على التعدي على المتوفى لاعتقادهم بأنه وراء اختفاء ابنتهم، وخلال الضرب والتعذيب المتواصلة، فوجئوا بحالة إعياء وإغماء للمجني عليه، حتى فارق الحياة، فقاموا بإلقاء جثته داخل مقابر القلج، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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