سعر ومواصفات Galaxy A33.. أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 13 من سامسونج

بدأت شركة سامسونج Samsung، في اختبار التحديث الثابت لواجهة المستخدم One UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، والتي تم طرحها لعدد من هواتف جلاكسي وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أصدرت المجموعة الكورية سامسونج، واجهة المستخدم التابعة لها One UI 5.0، لعدد من إصدارات "Galaxy A"، كان أخرها هاتف Galaxy A33 5G والذي حصل على حزمة البرامج الثابتة رقم A336BXXU4BVJG.

ووفقا للشركة، يتطلب تنزيل تحديث واجهة المستخدم مساحة 2 جيجابايت من مساحة التخزين، ويأتي الإصدار المستقر مع نظام التشغيل أندرويد 13، ومع ذلك، بدلا من أن يأتي مع أحدث تصحيح أمان أندرويد لشهر نوفمبر 2022، فإنه يأتي مع تصحيح أكتوبر فقط.

وفي الوقت الحالي، تقوم شركة سامسونج بنشر التحديث الثابت لواجهة المستخدم One UI 5.0 لأجهزتها في أوروبا وكوريا الجنوبية، كان آخرها Galaxy A53 و Galaxy A33.

Galaxy A33

سعر ومواصفات Galaxy A33 5G



يتميز هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

وجاء هاتف Galaxy A33 5G، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 + 8 + 5 + 2 ميجابكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1.

ويتم تشغيل Galaxy A33 5G بواسطة معالج سامسونج Exynos 1280، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

ويتوفر هاتف Galaxy A33 5G، مقابل سعر 260 دولار (أي ما يعادل 6300 جنيه مصري).