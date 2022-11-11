محمد الشرنوبي يثير الجدل بسبب وصفه لرفع الأذان في تركيا بـ"حاجة رعب"

فاجأ الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بعدما عبر عن رأيه الغريب في طريقة رفع الأذان في تركيا وبالأخص في جامع السلطان أحمد بمدينة إسطنبول.

قامت الفنانة فيدرا بنشر مقطع فيديو للشرنوبي من كواليس تصوير مسلسل "إيجار قديم"، حيث ظهر فيه الشرنوبي وهو يقلد طريقة رفع الأذان في تركيا، كاشفا عن أن المساجد ترد على بعضها، وتختار المقام بناء على من بدأ الأذان مبكرا، ووصفها بـ"حاجة رعب".

وعلق الفنان محمد الشرنوبي، على الانتقادات التي وجهت إليه من وصف الأذان في جامع السلطان بإسطنبول بأنه "مرعب".

وقال الشرنوبي،"كان قصدي إن الموضوع مرعب من الجمال، مش مرعب مخيف يعني، بالمعني الحرفي للكلمة، ومن كتر جماله هو مرعب، تفسير الفيديو غريب جدًا، رغم أن الموضوع باين وواضح وضوح الشمس، فيه جامعين بيردوا على بعض والاتنين بيعلوا على بعض وبيعملوا أذان صوته حلو".

وأضاف: "يا ريت طبعا في مصر يبقى فيه أذان موحد، لأن فيه ناس صوتها مش بيكون أحسن حاجة، وأنا جات عليا فترة، كنت عايش في بيت كان تحته زاوية، والراجل اللي بيأذن كان صوته وحش جدًا ومزعج جدا، وفكرة الأذان الموحد بيريح كل الناس من إن فيه مؤذن صوته مش حلو".