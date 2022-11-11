إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وتروسيكل بالعدوة شمال المنيا

أصيب 8 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 5681 ن ص ل ملاكي، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي أمام بمركز العدوة.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 8 اشخاص

تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح وإشتباه كسر وإرتجاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.