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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد زراعة القاهرة ينظم مسابقة الطالب المثالي

طلاب جامعى
طلاب جامعى

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين للعام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بالمسابقة تتمثل فى :

١- يسمح باشتراك كل طلاب المستويات الدراسية ما عدا المستوى الرابع

٢- الا يقل تقدير المتقدم عن جيد

٣- احضار صورة شخصية + صورة من بطاقة الرقم القومى

٤- احضار سيرة ذاتيه مدعمة بالمستندات " شهادات - خطابات شكر".

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جامعة القاهرة

فاز فريق بحثي من طلاب قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة بالميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية حول العالم وهي مسابقة IGEM والتي عقدت في مدينة باريس خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2022، حيث قدم الفريق مشروعًا لاستحداث علاج لمرض الزهايمر تم تصنيفه ضمن أفضل 10 مشاريع في مجال الأحياء التركيبية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، والدكتورة فاتن نور الدين منسق عام برنامج التقنية الحيوية بالكلية.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفريق الفائز والذي ضم 24 من طلاب كلية العلوم، مثمنًا قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة من جهود لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى فوز فريق كلية العلوم بالميدالية البرونزية مرتين عام 2015 وعام 2019، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين وتشجيعهم على المشاركة المتميزة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وتأهيلهم للفوز بمراكز متقدمة فيها وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات علي كافة المستويات ومختلف القضايا.

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