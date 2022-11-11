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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مصر.. إسرائيل: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا يستغرق سنوات

خط أنابيب غاز
خط أنابيب غاز

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن إسرائيل تحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.

ووقعت إسرائيل ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي لإرسال مزيد من الغاز إلى التكتل في إطار جهوده لتنويع موارده من الطاقة بعيدا عن روسيا.

وردا على سؤال حول موعد تسليم الإمدادات الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري، قال ليئور شيلات المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

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وأوضح شيلات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر "على المدى القصير ستكون هناك بعض الزيادة لكن الشحنات الكبيرة ستأتي لاحقا".

وتحولت إسرائيل إلى دولة مُصدرة للطاقة بعد اكتشاف عدد من مكامن الغاز البحرية خلال العقد الماضي. وعملت في الفترة الأخيرة على زيادة الكمية التي تبيعها إلى مصر والأردن مع التفكير في خيارات شحن المزيد إلى مصر، حيث يمكن تسييل الغاز وبيعه إلى أسواق بعيدة، مثل تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال.

وقال شيلات إن إسرائيل تتوقع أن تكون قادرة على زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير، وربما حتى مضاعفته، في غضون ثلاث أو أربع سنوات، مما سيوفر كميات كبيرة تتجاوز احتياجاتها من الاستهلاك المحلي.

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