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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"أرواح في المدينة" اللقاء السادس ندوة للإعلامي محمود التميمي بسينما الهناجر.. شاهد

صدى البلد

أقيمت ندوة للإعلامي محمود التميمي أمس الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ تحت عنوان "أرواح في المدينة" اللقاء السادس داخل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، لاستكمال الحديث عن القاهرة وشوارعها من خلال التنقيب في أرشيف الصحافة المصرية بحضور المؤرخ العمراني الكبير دكتور نزار الصياد.


وتناولت الندوة الحديث عن القاهرة من خلال كتاب المؤرخ العمراني دكتور نزار الصياد وعنوانه القاهرة وعمرانها تواريخ وحكام وأماكن، وسرد متوازي بين تاريخ المعمار ومعمار التاريخ من أحياء القاهرة المختلفة عبر عصورها وقصص البشر.


وقال التميمي أن هذه الندوة تكملة لباقي الندوات السابقة للحديث عن مشروعه "القاهرة عنواني"، وأن غرضه من عرض أي فيلم داخل ندواته معرفة الناس بقصص القاهرة وأحيائها، وأن لكل مكان قصة لابد أن تحكي للشعب بالطريقة الصحيحة من خلال التنقيب في أرشيف الصحافة والاستعانة بالأفلام المصرية.


وأضاف التميمي أن عرضه لفيلم صلاح الدين والمماليك و وإسلاماه داخل هذه الندوة لمعرفة بعض الحقائق التي لم تتناولها هذه الأفلام، وتصحيح المفاهيم للناس وأن السينما في هذا الوقت كانت سياسية وبعض الأفلام كانت من مؤلفة وليست حقيقية.


واختتم المؤرخ نزار الصياد أن سبب إنفراد القاهرة جاءت قبل مصر وكانت تسمى في البداية مدينة الفسطاط وهي مصر القديمة حاليًا، وأن أهم مدينة في العصر الأيوبي كانت الإسكندرية بسبب وجود القلعة بها، وعلق في نهاية حديثه بإعجابه علي هذا النوع من الندوات المشرفة.

سينما الهناجر للإعلامي محمود التميمي أرواح في المدينة

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