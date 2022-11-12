وفشلت مؤامرة الخونة

أراد أعداء مصر بالداخل والخارج جر مصر للفوضى مرة أخرى وزعزعة أمنها واستقرارها .. أرادوا كسر عزيمة الوطن التي لا تلين، من خلال دعوة مشبوهة لثورة (لقيطة) في ١١ / ١١ / ٢٠٢٢ ..

مستغلين حدثا تاريخيا عالميا كبيرا يجري تنظيمه علي أرض الكنانة بمدينة شرم الشيخ. مدينة السلام وحاضنة الأديان، وهو مؤتمر المناخ "COP27" والذي يشارك فيه عدد كبير من رؤساء وزعماء العالم ووفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية..

وكانوا يريدون إحراج مصر اليوم الجمعة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم أكبر دولة في العالم ..حيث كانت كل الأنظار تتجه الي هذا الحدث الكبير.

لكن كالعادة كان وعي الشعب المصري لهم بالمرصاد وتحولت مؤامرتهم الي ثورة في حب مصر الذي رفض الاستجابة لدعوتهم الدنيئة المشبوهة ..

فالشعب المصري يعرف جيدا أهداف ومؤامرات هؤلاء الخونة الذين يعملون لصالح أجندات وجهات أجنبية تريد الخراب والدمار لمصر التي تقف دائما شوكة في حلقهم وأفشلت مخططهم للسيطرة علي المنطقة باسرها .



كلنا نعاني- كمعظم شعوب العالم - من الأزمة الاقتصادية الراهنة .. لكن لن نبيع وطننا وسنحافظ عليه مهما كانت الظروف والتحديات التي نواجها.

نعم سنستمر في بناء بلدنا وسنفتخر به علي مر العصور والأزمان ، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين أعداء الوطن والدين

