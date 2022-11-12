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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف سون.. الإعلان عن قائمة منتخب كوريا الجنوبية لـ كأس العالم 2022

سون
سون

أعلن المدرب باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022، يوم 20 نوفمبر الجاري.

 

وشهدت القائمة تواجد سون هيونج مين نجم توتنهام المصاب، وخضع لعدة عمليات في عينه اليسرى بعد الكسر الذي تعرض له مؤخرا.

 

واعترف بينتو، بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان نجم توتنهام هوتسبير قد تعافى بشكل كافٍ من الإصابة التي تعرض لها ليأخذ مكانه تشكيلة محاربي تايجوك.

 

وقال بينتو: "نحن على اتصال به وبالفريق الطبي في توتنهام، لكن ليس لدينا أي معلومات حتى الآن حول الوقت المحدد أو اليوم المحدد الذي يمكنه فيه التدريب مع الفريق، نحتاج إلى الانتظار وتحليل هذا الوضع يومًا بعد يوم، والأهم هو أنه يتعافى في أسرع وقت ممكن ويشعر بالراحة، ثم سنتخذ القرار النهائي".

قائمة منتخب كوريا الجنوبية كأس العالم 2022

حراسة المرمى
كيم سونج جيو (الشباب)
سونج بومكيون (جيونبوك)
جو هيونوو (أولسان)

الدفاع
كيم مينجاي (نابوليس)
كيم يونج وون (أولسان)
كوون كيونوون (جامبا أوساكا)
تشو يومين (دايجون)
كيم مون هوان (جيونبوك)
يون جونجيو (إف سي سيؤول)
كيم تايهوان (أولسان)
كيم جينسو (جيونبوك)
هونج تشول (دايجو)

الوسط
جونج وويونج (السد)
سون جونهو (شاندونج تايشان)
بايك سيونجو (جيونبوك)
هوانج إنبيوم (أوليمبياكوس)
لي جيسوند (ماجونسيا)
تشانج هون كون (سانجو سانجمو)
جيونج وويونج (فرايبورج)
لي كانجين (مايوركا)
نا سانجو (إف سي سيول)
سونج مينكيو (جيونبوك)

الهجوم
سون هيونج مين (توتنهام)
هوانج هيشان (وولفرهامبتون واندررز)
هوانج أويجو (أولمبياكوس)
تشو جيسونج (جيونبوك).

باولو بينتو منتخب كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية سون سون هيونج مين توتنهام كأس العالم

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