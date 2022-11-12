بعد إيقاف كلوب بسبب صلاح.. بيب ليندرز يقود ليفربول أمام ساوثهامبتون

يستضيف فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار منافساات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي، أمس الجمعة، إيقاف يورجن كلوب لمباراة واحدة مع تغريمه 30 ألف استرليني وتحذيره بشأن سلوكه بالمستقبل، وذلك بسبب دخوله في مشادة مع الحكم المساعد في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي، نتيجة انفعاله على كرة التحام قوية مع محمد صلاح ولاعب السماوي.

وسينفذ كلوب قرار الاتحاد الإنجليزي في مباراة ساوثهامبتون، ومن المقرر أن يتواجد في المدرجات، بينما سيتولى مساعده بيب ليندرز مهمة قيادة الفريق على دكة البدلاء.

كلوب وليندرز

ليفربول ضد ساوثهامبتون:

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم، لمواصلة تحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول تغلب على توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث أحرز محمد صلاح هدفي الريدز، بينما سجل هاري كين هدف توتنهام الوحيد.

وخاض فريق ليفربول 13 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4 مناسبات وخسر مثلهم.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وساوثهامبتون، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدو بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر بـ 12 نقطة.