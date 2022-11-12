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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطولة الجمهورية.. المصري تحت 17 عاما يفوز على زد بهدف للاشئ

المصري تحت 17 عام
المصري تحت 17 عام يفوز على زد بهدف للاشئ

فاز فريق المصري تحت 17 عاما ” الفئة العمرية 2005 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن سمير أبوالنور على ضيفه فريق "زد" بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت بملعب السيد متولي بمحافظة بورسعيد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية.

سيطر فريق المصري على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية بفضل تألق لاعبيه في جميع الخطوط وتوجيهات الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن سمير أبو النور والذي نجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز بفضل الهدف الذي سجله صالح فريد في الدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الثاني.

 وجاء لهدف تتويجًا لمجهودات لاعبي المصري الذين حصدوا ثلاث نقاط غالية للغاية على حساب فريق قوي وعنيد مثل فريق "زد" ، لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشئ.

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مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، زياد تامر ، عمر فاروق ، مهند  محمد صلاح  ، صالح أحمد ( أحمد فتح الله ) لخط الظهر ، محمد عبد العزيز ، أحمد رامي ، أحمد أبو الفتح ( فؤاد ماهر ) ، أحمد عصام ( حازم ماهر) لخط الوسط  ، صالح فريد ، حسين عبد الستار ( محمود أشرف ) لخط الهجوم .
 

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