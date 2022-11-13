تحويلات مرورية لبدء تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى في القاهرة

اعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد و المتضمن تنفيذ كوبرى دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى.

وطبقا للبيان الصادر من الوزارة الداخلية فإن الامر يستلزم غلق كلى لـشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد " المجزر الآلى" حتى شارع الجزائر .

وتحويل حركة المرور إتجاه شارع المدبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبرى المشار إليه .

وذلك بدءا من الساعة 12 صباح يوم الأحد 13/11/2022 حتى انتهاء فترة الأعمال.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.