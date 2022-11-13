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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفرقة العربية للموسيقى تحيي حفلا على الجمهورية اليوم

صدى البلد

باقة من أشهر الأعمال الغنائية تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، خلال الحفل الذي سيقام بقيادة المايسترو مصطفى حلمى في الثامنة مساء اليوم الأحد ، على مسرح الجمهورية منها شوفت حبيبي - قصيدة من سحر عينيك لرياض السنباطى ، قال ايه بيسألوني لسيد مكاوى .

ومستنياك لبليغ حمدى ، قولي عملك ايه قلبي - أهواك - حب الوطن ، دقت ساعة العمل - حيران - الحب جميل لمحمد عبد الوهاب، حبيتك بالصيف للاخوين رحبانى، دويتو احتار خيالى لحسين جنيد و أسال روحك لمحمد الموجى .. أداء أحمد قمر الزمان ، هند النحاس ، يحيي عبدالحليم ، غادة آدم ، إيناس عز الدين ، إسماعيل صادق ، مي حسن و سعيد عثمان.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 ، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور ، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار .

محمد عبد الوهاب الموسيقى مسرح الجمهورية محمد الموجى حب الوطن الفرقة القومية العربية

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