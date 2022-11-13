أهم الأخبار.. طريقة عمل الشلولو.. حكم عمل المرأة «مساج» للرجل.. اصطدام طائرتين في أمريكا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يعقدان اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين



تحويلات مرورية لبدء تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى في القاهرة



بعد إصابة ثنائي الأهلى.. كولر يتخذ قرارا مهما للحفاظ على اللاعبين



علقولي محلول.. شذى تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتدخل المستشفى



جوائزها تصل إلى 40 ألف جنيه.. تعرف على مسابقة ابتكار6 لطلاب جامعة القاهرة



لمحبي أكل الصعيد .. طريقة عمل الشلولو



حكم عمل المرأة «مساج» للرجل.. رد قوي من الداعية محمد أبو بكر



حادث مرعب.. اصطدام طائرتين في الجو خلال عرض عسكري بالولايات المتحدة|فيديو

