سوق المستعمل| أرخص سيات كوبيه موديل 2001 ..صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف إصدارات شركة سيات لصناعة السيارات، حيث تناسب هذه الأنواع أذواق المواطنين المصريين وتساعدهم علي إنجاز مهامهم واحتياجاتهم بكل سهولة، ومن هذه الطرازات سيارة سيات إبيزا موديل 2001 وتنتمي إلي فئة السيارات الكوبية الشبابية، وتتميز هذه السيارة برخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة سيات إبيزا موديل 2001

مواصفات سيارة سيات إبيزا موديل 2001

تحتوي سيارة سيات إبيزا موديل 2001 علي محرك سيات كوبرا تم تعديله وإضافته إلي السيارة سعة 1800 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة علي المحرك الجديد تصل إلي 40000 الف/كم، ولا يوجد بها دهانات خارجية ألا بمنطقة القائم وتم إصلاحها، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي عداد حرارة الزيت من كوبرا تم تعديله أيضا، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عام.

سيارة سيات إبيزا موديل 2001

تأتي مقصورة سيارة سيات إبيزا موديل 2001 بالعديد من المميزات منها، تكيف، ووسائد هوائية أمامية، وأحزمة أمان أمامية، وكاسيت، وراديو، ومخارج تكيف أمامية، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وعدادات قياسية للسرعة، والوقود، وولاعة سجائر، وطفاية، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، ومساحات إضافة بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج بالتابلو أيضا يتم استخدامه كـ مساحة إضافية، وإضاءة قراءة داخلية، ومقاعد متحركة يمكن التحكم بها يدويا.

سيارة سيات إبيزا موديل 2001

تظهر سيارة سيات إبيزا موديل 2001 من الخارج بشكل انيق وشبابي بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وفوانيس ضباب أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة يمكن التحكم بها وطيها يدويا، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومقدمة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات، و4 جنوط باللون الأبيض، ومساحة زجاج خلفية .

سيارة سيات إبيزا موديل 2001

سعر سيارة سيات إبيزا موديل 2001

تقدم سيارة سيات إبيزا موديل 2001 للبيع بسعر 88 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .