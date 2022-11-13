تحذير من الأرصاد .. نشاط للرياح وسقوط أمطار خلال ساعات |تغطية خاصة

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، رانيا أيمن تغطية عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، وعرضت خلالها تفاصيل حالة الجو اليوم وخلال الأيام المقبلة، مع بيان تفصيلي بدرجات الحرارة.

شاهد الفيديو:

وأعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، وأكدت أن الأجواء الخريفية مازالت مستمرة خلال اليوم، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وقالت انه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، 26 درجة مئوية للعظمى.

وأكدت أنه بالنسبة للأجواء خلال فترة الليل فيوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة سيجعل الأجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، وستسجل درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وتتأثر بيه البلاد.

فيما أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ، أن ذروة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي هي أمطار يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، أنه لابد من الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة الفترة القادمة بسبب برودة الجو في الساعات المتأخرة والساعات الأولي من الصباح، وهده سيكون وقت خروج الجميع لأعمالهم ودراستهم.

