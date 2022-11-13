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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

42 سيدة تعرض 5 آلاف قطعة منتجات من مواد صديقة للبيئة بقمة المناخ

صدى البلد

شهد الجناح الخاص بالمجلس القومى للمرأة في الـمنطقة الخضراء Green Zone ضمن قمة المناخ COP27 التى تستضيفها مصر، إشادات واسعة من الوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر، حيث عبروا عن مدى إعجابهم بالمنتجات الصديقة للبيئة الموجودة فى الجناح.

وقالت نوران جميعى مسؤولة المعارض والتسويق بإدارة تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة، إن جناح المجلس يضم منتجات لـ 42 سيدة مصرية وحوالى 5 آلاف قطعة معروضة لمواد صديقة للبيئة لاقت إعجاب شديد من قبل الوفود الأجنبية.

وأضافت  نتمنى مع نهاية المؤتمر أن نصل لأكبر عدد من الزائرين ليروا كم الإبداع فى منتجات المرأة المصرية الصديقة للبيئة والتى تأتى كلها من خامات صديقة للبيئة تم استخلاصها من البيئة المصرية.

وعبرت إحدى الزائرات من الوفود الأجنبية بالمؤتمر، عن إعجابها الشديد بجناح المجلس، قائلة: “أنا هنا النهاردة علشان أدعم المجلس القومى للمرأة بالفعل المنتجات المصنوعة رائعة والخامات المستخدمة صديقة للبيئة”.

وقالت واحدة من الوفود الأجنبية أيضا خلال زيارتها لجناح المجلس: “اشتريت قاعدة عازلة للحرارة مصنوعة من أوراق الجرائد القديمة وهى رائعة..  وأيضاً سبت صغير مصنوع من أحبال طبيعية .. انضموا إلى هنا لنستمر فى دعم وتمكين المرأة”.


ويأتي الجناح الخاص بالمجلس في الـمنطقة الخضراء Green Zone  ، ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ .

وجناح المجلس يتضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة ل   41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية،  ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية  فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب  5000 قطعة.
 

كما يتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك و حقائب شبكية وخشبية ، و كوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى ، وخداديات قماشية ومن الكتان ، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات اخرى منها الخوص والبامبو والخيش ، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً ، ومنتجات جلدية طبيعية ، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاه من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلى ، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى ، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصرى ، وسجاد مستوحى من التراث ، و حلى من الفضة ومنتجات اخرى مطعمه بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية ، و حلى صنعت من النحاس واخرى صنعت من الفضة ، ومنتجات شمعة للإضاءة ، و منتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.

تجدر الاشارة الى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.

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