مطلوب مكافحة الإرهاب.. الجزائر تدين تفجير إسطنبول

أدانت الجزائر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم الاحد، وسط مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وجاء في البيان : "تدين الجزائر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا".

وأضاف البيان: "تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع الجمهورية التركية، قيادة وحكومة وشعبا، في هذه الظروف الأليمة".

وجددت الجزائر التأكيد على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تكفل التصدي للتنامي الخطير الذي تشهده هذه الآفة في الآونة الأخيرة والوقاية منها عبر تجفيف منابعها المادية والفكرية".

واختتم البيان: "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وانتصرت عليه، تظل على يقين أن الجمهورية التركية الصديقة قادرة على التغلب على هذه الآفة بفضل وحدة وصمود شعبها والتفافه حول جهود قيادته الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".