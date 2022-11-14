الخزانة الأمريكية: وضع سقف لسعر النفط الروسي يصب في مصلحة الصين

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، أن وضع سقف لسعر النفط الروسي، سيصب في مصلحة الصين التي تعد حليفا رئيسيا لروسيا.

وقالت يلين في تصريحات للصحفيين على هامش قمة “مجموعة العشرين” في إندونيسيا، إن مشتريات الصين من النفط الروسي "تتماشي تماما" مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية وإن بكين ستستفيد من آلية الجديدة لفرض حد أقصى التي سيتم تطبيقها في ديسمبر.

وأضافت يلين أنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.

وتابعت قائلة: "نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند و جميع مشتري النفط الروسي".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود الوطنية شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وقالت: "هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير"، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وتستهدف العقوبات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين، 14 فردا و28 كيانا.

