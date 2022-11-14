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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 70 طن أرز شعير بمخزنين قبل بيعها سوق سوداء بالشرقية.. شاهد

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم التكليف بتشديد الرقابة على الاسواق وخاصة في مجال الارز الابيض والشعير لموسم حصاد عام 2022 .

واضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناء علي المعلومات الوارده الي مديرية التموين والتي تفيد قيام احد التجار بتجميع كميات كبيرة من الارز الشعير بناحية احدي قري ابوكبير وعليه قامت حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية برفقة محمود جبر كبير مفتشي المديريه بالاشتراك مع حملة ادارة تموين ابوكبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة وتم التوجه الي مقر المشكو في حقه وبالتفتيش تبين وجود عدد مخزنين تم فتح احدهما وتم ضبط عدد عشرون طن ارز شعير معبأه داخل شكاير بلاستيك مختلفة الالوان والاحجام وعددها 270 شيكارة تم التحفظ عليها وتم نقلهم بمعرفة سيارتين جامبو تابعين لأحد المضارب وتم تسليمهم الي مضرب الساعي بابو كبير .

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واشارت عبد الرحمن الي ان المخزن الثاني وبعد ان تم حصر الكميه الموجوده بالمخزن تبين انها عبارة عن 700 شيكارة باجمالي كميه قدرها 50 طن ارز شعير محلي موسم عام 2022  ونظرا لعدم وجود سيارات لنقل الكميه لم نتمكن من التحفظ عليها كما رفض صاحب المخزن التوقيع عليها بموجب الاقرار اللازم  وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية هذا وجاري المتابعه المستمره لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.

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الشرقية وزير التموين مديرية التموين التجارة الداخلية وزارة التموين الرقابة التموينية الرقابة على الاسواق

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