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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

أسماك فاسدة
أسماك فاسدة

تمكنت مباحث التموين فى محافظة القليوبية من ضبط 7 أطنان أسماك  وجمبرى مستورد معبأ داخل عبوات بدون اى بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستخدام الآدمى فى ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية فى القليوبية.

 وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية استهدفت ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية.

 أسفرت الحملة عن ضبط 4,81 طن أسماك و جمبرى مستورد معبأة داخل عبوات بدون بيانات فى الثلاجة الاولى قبل طرحة فى الأسواق.

 كما تم ضبط  3,24 طن "جمبرى مجمد  معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداًا للبيع والتداول بالأسواق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لفكهاني، لاتهامه بقتل بائع خضار، خلال تدخله للدفاع عن شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10393 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وليد أ ش"، 19 سنة، فكهاني، مقيم أم بيومي مركز قليوب، قتل المجنى عليه "رأفت و ذ"، بائع خضار، عمدأ من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال"، موضوع الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى استل المتهم سلاحه الأبيض وسدد إليه طعنة استقرت بمنطقة الصدر من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.


وتعود تفاصيل الواقعة، إلي بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من المدعو "نادر و ذ"، شقيق المتوفي استدلالاً وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من حدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "م أ ش"، شقيق المتهم "وليد أ ش"، على إثرها قام المتهم بالتعدي على شقيقه المتوفي "رأفت و ذ"، بالضرب مستخدماً أداة "مطواة قرن غزال"، محدثاً إصابته والتي أودت بحياته وأعزى قصد المتهم قتل شقيقه، وباستجواب المتهم أقر بواقعة تعديه على المتوفي، كما قام بمحاكاة كيفية ارتكابه للواقعة على النحو الوراد بالمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة خلال التحقيقات.

القليوبية شبرا الخيمة مديرية امن القليوبية مباحث التموين أمن القليوبية

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