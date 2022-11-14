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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي مجانا على مئات المرضى غير القادرين بالدقهلية

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان اليوم الأثنين عن تنظيم  قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين من أهالى قرية النسيميه مركز المنصورة وقرية شبراهور الكبري مركز السنبلاوين، فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي .

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى المنصورة الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد عبدالعزيز بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان،  أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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محافظة الدقهلية الدقهلية التضامن الاجتماعي مرضى القلب مديرية التضامن الاجتماعي مستشفى المنصورة الجامعى

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