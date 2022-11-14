عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتز عن قمة مجموعة العشرين: رحلة صعبة ستستغرق الكثير من وقتنا وجهودنا

المستشار الألماني،
المستشار الألماني، أولاف شولتز

قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الإثنين، إن قادة الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين سيجدون صعوبة في الاتفاق على بيانات واضحة بشأن القضايا العالمية والحرب في أوكرانيا عندما يجتمعون هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الحرب الروسيا على أوكرانيا.

وقال شولتز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج: "إننا نعمل بجد لضمان ألا نكتفي بالإدلاء ببيانات واضحة ومهمة بشأن جميع القضايا التي تؤثر على العالم معا... ولكن أيضا بشأن قضايا السلام ونتائج الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

وأضاف شولتز، الذي زار فيتنام يوم الأحد وبعد توقفه في سنغافورة سيسافر إلى زعماء مجموعة العشرين بإندونيسيا: "ستكون هذه رحلة صعبة، وأعتقد أنها ستستغرق الكثير من وقتنا وجهودنا في قمة بالي".

وتعكس المحطتان اللتان قام بهما شولتز في رحلته قبل اجتماع مجموعة العشرين، الذي يأتي بعد أسبوع واحد فقط من زيارة بكين، جهود ألمانيا لتقليل اعتمادها على أكبر شريك تجاري لها الصين وتعزيز العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

بعد وصوله لحضور مجموعة العشرين.. نقل وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى بإندونيسيا

حذر من الاستخفاف بروسيا .. الناتو : الأشهر المقبلة صعبة على أوكرانيا

وأشار شولتز، في اجتماع لقادة الأعمال في سنغافورة، اليوم الاثنين، إلى أن توسيع مثل هذه العلاقات أمر حاسم في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

وقال شولتز أيضا إنه يأمل في رؤية تقدم سريع في مفاوضات الاتحاد الأوروبي التجارية مع أستراليا والهند وإندونيسيا، وأنه يظل منفتحًا على الاتفاقات الجديدة بعد ذلك.

وفيتنام وسنغافورة هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان أبرمتا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وقال شولتز: "إن تعميق التعاون أمر حاسم لأننا نشعر جميعًا أن الأرضية الجيوسياسية تحت أقدامنا تتغير".

وتضم مجموعة العشرين 19 من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية والاتحاد الأوروبي.

مجموعة العشرين روسيا أوكرانيا قمة مجموعة العشرين القضايا العالمية أولاف شولتز المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتز الحرب في اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

يستهدف الأطفال وتحذيرات للآباء.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

موضوعات متعلقة

حذر من الاستخفاف بروسيا .. الناتو : الأشهر المقبلة صعبة على أوكرانيا

الخارجية الروسية: لن نقبل شروطا مسبقة بشأن أوكرانيا

روسيا تنفي نقل لافروف إلى المستشفى في إندونيسيا

روسيا: الناتو لا يمكنه العيش بدون عدو

روسيا ستواجه عزلة.. بريطانيا تكشف أجندة سوناك بقمة العشرين

ترشيحاتنا

وزير الري : أعمال حماية لـ 200 كيلو متر من السواحل المصرية

وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

انقطع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا .. فهل أصبحت مطلقة؟ الإفتاء تجيب

اليوم.. اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

إسرائيل تحذر مجددًا من السفر غير الضروري لـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين غريبة.. هند عاكف تثير الجدل بإطلالتها في المهرجانات.. شاهد

أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صغيرة 20 سنة.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة أنيقة بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ